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Invito all'acquisto per Biogen

Finanza
Invito all'acquisto per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Ottima performance per la compagnia biotecnologica americana, tra i titoli dell'indice S&P-500, che ha chiuso in rialzo del 5,01%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Biogen disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 209,1 USD, con stop loss stimato a quota 173 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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