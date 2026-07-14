Invito all'acquisto per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Ottima performance per la compagnia biotecnologica americana , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 5,01%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Biogen disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 209,1 USD, con stop loss stimato a quota 173 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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