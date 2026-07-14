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Stellantis, Deutsche Bank riduce il target price a 5,50 euro

Finanza, Consensus
Stellantis, Deutsche Bank riduce il target price a 5,50 euro
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha confermato il giudizio "Hold" sul titolo Stellantis, riducendo il prezzo obiettivo da 7,00 euro a 5,50 euro per azione.

Le azioni scambiano di poco sopra la parità mettendo a segno un rialzo dello 0,64%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

La situazione di medio periodo di Stellantis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,03 Euro. Supporto visto a quota 4,872. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,187.
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