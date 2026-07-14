Stellantis, Deutsche Bank riduce il target price a 5,50 euro

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha confermato il giudizio "Hold" sul titolo Stellantis , riducendo il prezzo obiettivo da 7,00 euro a 5,50 euro per azione.



Le azioni scambiano di poco sopra la parità mettendo a segno un rialzo dello 0,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



La situazione di medio periodo di Stellantis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,03 Euro. Supporto visto a quota 4,872. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,187.



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