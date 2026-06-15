In evidenza Stellantis sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,16%.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,139 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,256. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,082.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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