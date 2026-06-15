In evidenza Stellantis sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,16%.



Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,139 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,256. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,082.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```