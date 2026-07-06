Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,994 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,948.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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