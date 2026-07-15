Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8129. Primo supporto visto a 0,8068. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8045.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)