Milano 10:38
52.654 -0,39%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:38
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Francoforte 10:38
25.008 -0,55%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8129. Primo supporto visto a 0,8068. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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