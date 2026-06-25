Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che mette a segno un modesto profit a +0,35%.
Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8141, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8089. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8193.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)