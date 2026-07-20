Milano 15:39
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Dow Jones 15:39
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Londra 15:39
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio

La giornata del 19 luglio chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,05%.

L'analisi di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,8094 e supporto a 0,8061. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,8127.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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