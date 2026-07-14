Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:11
10.462 -0,34%
Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta moderatamente positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che ha chiuso in rialzo a 0,8143.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8167. Possibile una discesa fino al bottom 0,8094. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,824.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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