Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Giornata pressoché debole per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,8099.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8123 e primo supporto individuato a 0,8076. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,817.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)