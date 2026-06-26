Milano 10:29
51.236 -1,06%
Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:29
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Francoforte 10:28
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Giornata pressoché debole per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,8099.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8123 e primo supporto individuato a 0,8076. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,817.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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