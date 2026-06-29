Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,11%.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,812. Possibile una discesa fino al bottom 0,8091. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8149.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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