Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,8054 e supporto visto a quota 0,8036. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,8072.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)