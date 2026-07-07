Milano 16:26
52.685 -0,52%
Nasdaq 16:26
29.031 -2,24%
Dow Jones 16:26
53.011 -0,08%
Londra 16:26
10.695 +0,40%
Francoforte 16:27
25.505 -1,21%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,8054 e supporto visto a quota 0,8036. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,8072.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```