Milano 10:39
52.667 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:39
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Francoforte 10:39
25.013 -0,53%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,28%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3411. Rischio di discesa fino a 1,3357 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3465.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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