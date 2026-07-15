Milano 10:39
52.667 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:39
10.508 -0,20%
Francoforte 10:39
25.013 -0,53%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Debole la giornata del 14 luglio per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,57%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.508,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.451,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.433,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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