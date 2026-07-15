Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 162,49. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 161,84. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 163,14.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)