Borsa: Londra, apertura -0,48%

Milano 10:41
52.675 -0,35%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:42
10.511 -0,17%
Francoforte 10:41
25.019 -0,51%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,48% a quota 10.479,03 dopo l'apertura.
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