"Buy" per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Andamento negativo per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dell'1,35%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 36,5 USD, con stop loss individuato a quota 44,33 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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