UniCredit, S&P: potrebbe essere valutata due livelli sopra Italia con integrazione Commerz

(Teleborsa) - A seguito dell'offerta su Commerzbank , S&P ha confermato i rating, con outlook positivo, per UniCredit e le sue controllate tedesca e austriaca. Secondo S&P, l'integrazione delle attività di Commerzbank nel gruppo potrebbe aprire la possibilità di assegnare a UniCredit un rating di due livelli superiore al rating sovrano dell'Italia.



L'outlook positivo su UniCredit rispecchia l'outlook positivo sul rating sovrano a lungo termine dell'Italia. S&P potrebbe rivedere l'outlook a stabile in seguito a un'analoga azione sul rating sovrano dell'Italia o a un indebolimento della solvibilità autonoma di UniCredit.



I due principali fattori di rischio che potrebbero esercitare pressione sulla solvibilità autonoma di UniCredit sono significativi intoppi nel processo di ristrutturazione e implementazione della sua strategia per Commerzbank, una volta che UniCredit avrà ottenuto tutte le necessarie approvazioni normative, e ulteriori attività di M&A che erodano la capitalizzazione, pongano significative sfide gestionali o comportino maggiori rischi economici nelle sue aree di attività.



Se il rating dell'Italia venisse migliorato, S&P innalzerebbe i rating su UniCredit, a condizione che, come ipotizzato nello scenario di base, UniCredit ripristini la sua capitalizzazione, gestisca senza intoppi l'integrazione di Commerzbank e preservi i suoi punti di forza creditizi. Tra questi fattori rientrano l'ampia diversificazione geografica, la solida redditività, la buona qualità degli attivi e la liquidità, nonché un cuscinetto sufficiente di debito subordinato bailinabile per proteggere i detentori di debito senior in uno scenario di risoluzione.



Affinché il rating venga innalzato, UniCredit dovrebbe inoltre continuare a dimostrare la propria resilienza a un potenziale default dell'Italia. L'integrazione delle attività di Commerzbank nel gruppo potrebbe agevolare il rispetto di tale requisito e, a tempo debito, persino aprire la possibilità di un rating della banca superiore di due notch rispetto al rating sovrano dell'Italia.

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