Milano
10:44
52.649
-0,40%
Nasdaq
14-lug
29.586
0,00%
Dow Jones
14-lug
52.508
+0,02%
Londra
10:44
10.509
-0,20%
Francoforte
10:44
25.001
-0,58%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 luglio 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove in retromarcia l'
indice bancario europeo
, che scivola a 297,91 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Banks
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
-0,52%
Altre notizie
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Banks
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto