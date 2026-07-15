Milano
15:56
52.660
-0,38%
Nasdaq
15:56
29.608
+0,07%
Dow Jones
15:56
52.704
+0,37%
Londra
15:56
10.537
+0,08%
Francoforte
15:56
25.008
-0,55%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 16.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 luglio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In rialzo l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 427,26 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
+1,12%
Altre notizie
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: amplia l'ascesa l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in bella mostra l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto