Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , in flessione del 2,45% sui valori precedenti.



Il movimento di Fresenius Medical Care , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 41,82 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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