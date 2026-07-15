Francoforte: scambi negativi per Zalando

(Teleborsa) - Rosso per la società che vende calzature e moda online , che sta segnando un calo del 2,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Zalando è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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