Francoforte: scambi negativi per Zalando
(Teleborsa) - Rosso per la società che vende calzature e moda online, che sta segnando un calo del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Zalando è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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