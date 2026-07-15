Francoforte: seduta molto difficile per Lanxess
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia chimica tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,35% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la società che produce prodotti chimici e polimeri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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