Francoforte: seduta molto difficile per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia chimica tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,35% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, la società che produce prodotti chimici e polimeri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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