Milano 15:58
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Dow Jones 15:58
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Indicazioni rialziste per T.RowePrice

Finanza
Indicazioni rialziste per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta decisamente positiva per la società di gestione degli investimenti, parte dell'S&P-500, che ha terminato in rialzo del 2,13%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 116,1 USD, T.RowePrice è molto appetibile con stop loss impostato a quota 95,6 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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