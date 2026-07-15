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Londra: positiva la giornata per Imperial Brands

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Imperial Brands
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di tabacchi, con una variazione percentuale dell'1,83%.
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