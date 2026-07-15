Londra: brillante l'andamento di Imperial Brands

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di tabacchi , con una variazione percentuale dell'1,83%.



Il trend di Imperial Brands mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,92 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,4. Il peggioramento di Imperial Brands è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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