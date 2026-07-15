New York: seduta difficile per Seagate Technology
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,07%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di Seagate Technology perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 825,1 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 876,5. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 807,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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