New York: si muove a passi da gigante HCA Healthcare

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,67%.



La tendenza ad una settimana di HCA Healthcare è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di HCA Healthcare segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 368,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 386,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 357,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```