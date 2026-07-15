Roma celebra la couture contemporanea: su la Terrazza del Pincio la 4° edizione di Ensemble





(Teleborsa) - Valorizzare la moda attraverso il dialogo tra formazione, creatività, manifattura e professione. Da qui prende il via la quarta edizione di, il progetto promosso dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale con il sostegno dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio.“Ensemble è stato un grandissimo successo. - ha sottolineato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - Dopo Piazza del Campidoglio e Villa Borghese, abbiamo scelto per questa edizione la terrazza del Pincio: un'occasione indimenticabile, è la dimostrazione di quanto crediamo nella formazione e nei giovani, che non sono solo il futuro ma sono soprattutto il presente. Bisogna investire su di loro”.Secondo, Vicepresidente della Regione Lazio, “l’alta moda sartoriale rappresenta un’eccellenza e un vanto per il Lazio, un simbolo di originalità e autenticità che nel tempo ha contribuito a costruire l’identità del nostro territorio grazie al talento di grandi stilisti e maestri dell’artigianato. Una tradizione - continua - che vogliamo preservare e valorizzare attraverso un sostegno concreto alle sartorie, alle botteghe storiche, agli atelier e ai professionisti del settore. Per questo abbiamo destinato specifiche risorse alla moda artigianale, sostenendo investimenti per la transizione digitale ed energetica e favorendo l'accesso al credito, una delle principali esigenze delle imprese.”Due serate che hanno potuto beneficiare di una cornice senza pari come quella della. Nella prima protagoniste sono state le nuove generazioni, un racconto corale della formazione moda contemporanea, capace di mettere in luce approcci progettuali differenti, ma accomunati dalla stessa attenzione alla ricerca, alla qualità e all’innovazione. hanno sfilato in passerella le collezioni realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana, Accademia Koefia, Accademia del Lusso, Maiani Accademia Moda e Accademia Nazionale dei Sartori.La seconda serata ha visto invece accendere i riflettori sugli atelier romani e sui protagonisti dell’Alta Moda contemporanea, valorizzando quel patrimonio di competenze, savoir-faire e cultura progettuale che continua a rendere Roma uno dei principali punti di riferimento della couture italiana. I protagonisti sono stati