Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:38
10.460 -0,53%
24.895 -0,42%

Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 15/07/2026

Finanza
Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 15/07/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (15/07/2026) è stato pari a 3,28 miliardi di euro, dai 3,26 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,33 miliardi.

Su 733 titoli trattati in Piazza Affari, 355 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 336. Invariate le rimanenti 42 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```