Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 15/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (15/07/2026) è stato pari a 3,28 miliardi di euro, dai 3,26 miliardi della seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,33 miliardi.



Su 733 titoli trattati in Piazza Affari, 355 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 336. Invariate le rimanenti 42 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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