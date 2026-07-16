Milano 12:03
52.205 -0,39%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:03
10.485 -0,30%
Francoforte 12:03
24.850 -0,60%

Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 52.230,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 52.230,22 punti.
Condividi
```