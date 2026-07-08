Milano 17:35
51.817 -1,22%
Nasdaq 19:17
29.138 -0,12%
Dow Jones 19:17
52.323 -1,14%
Londra 17:35
10.489 -1,66%
Francoforte 17:35
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Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 52.099,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,68% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 52.099,77 punti.
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