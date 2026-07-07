Milano 16:30
52.682 -0,52%
Nasdaq 16:30
29.069 -2,12%
Dow Jones 16:30
53.010 -0,09%
Londra 16:30
10.698 +0,43%
Francoforte 16:31
25.531 -1,11%

Borsa: Milano in flessione dello 0,33% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 52.784,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,33% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,33% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 52.784,56 punti.
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