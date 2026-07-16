Dagli investimenti in Borsa agli investimenti in borse

Uno dei pionieri del trading online europeo ed italiano presenta “la Borsa delle borse”

(Teleborsa) - Dopo una carriera passata a portare gli italiani in Borsa, Vincenzo Tedeschi ha deciso di portarli nelle "borse". Quelle vere: Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Nasce Borseria, la prima piattaforma italiana di collezionismo frazionato in borse di lusso, che, grazie alla blockchain, trasforma i pezzi più iconici della moda in un bene da collezione accessibile a tutti, con quote a partire da 20 euro.



Appassionato di investimenti "senza consulenza", Tedeschi investe in proprio sui mercati da oltre 30 anni ed ha fatto della sua passione il faro ispiratore della sua carriera. E’ fermamente convinto che i risparmi siano una cosa troppo importante per affidarli ai consigli di altri, in quanto rappresentano la "riserva di futuro" che ognuno di noi si costruisce nel tempo per una nuova casa, gli studi dei figli, una vacanza, una nuova attività imprenditoriale, etc..



Nell’arco della sua carriera in Europa, avendo lavorato per 4 diversi intermediari, ognuno leader nel settore degli investimenti per clientela autonoma e consapevole, ha sviluppato prodotti e servizi per permettere alle persone di essere protagoniste del loro destino finanziario. Ora porta questa filosofia anche nei beni di lusso, volendo democratizzare anche questo settore storicamente appannaggio di grandi patrimoni. Lo fa iniziando dalle borse di lusso, anche per coinvolgere un pubblico femminile storicamente ingiustamente lontano dalla gestione dei risparmi.



Un asset alternativo che non guarda i listini

Le borse iconiche sono da anni riconosciute da analisti, case d'asta e gestori patrimoniali come uno degli asset alternativi più solidi: una Hermès Birkin ha visto crescere il proprio valore del 142% negli ultimi dieci anni, e una Chanel Classic Flap ha reso, negli ultimi vent'anni, più di molti fondi d'investimento. È un mercato globale in crescita costante, trainato da una domanda che supera sistematicamente l'offerta — e, a differenza dei mercati azionari, non correlato ai loro cicli. Finora questo era un club riservato a collezionisti con grandi capitali e anni di lista d'attesa, appannaggio delle grandi case d’asta quali Sotheby's e Christie's.



Borseria abbatte questa barriera. Sul Borseria Market — "la Borsa delle borse" — chiunque può aprire gratuitamente un conto collezione, acquistare quote di borse rare a partire da 20 euro e rivenderle in qualsiasi momento sul mercato secondario della piattaforma. Le borse sono autenticate, assicurate e custodite in caveau certificati a Milano.



La tecnologia: tokenizzazione firmata Criptalia

Il cuore tecnologico di Borseria è sviluppato da Criptalia Srl , azienda tech italiana, holding di EvenFi e tra i pionieri europei della tokenizzazione di asset reali. Nata come fornitore di servizi di crowdfunding — con oltre 500 operazioni gestite sulla propria infrastruttura attraverso il marketplace EvenFi — Criptalia si è progressivamente specializzata in servizi tecnologici per il mondo finanziario: prima piattaforme white-label per fintech, oggi soluzioni per gli istituti bancari con CoreFi , la sua offerta dedicata alle banche. Borseria è la dimostrazione più recente di questa evoluzione: la stessa infrastruttura che ha digitalizzato il lending alle PMI applicata a un settore nuovo, il collezionismo di lusso.



Ogni borsa viene "gemellata" digitalmente: un tag NFC fisico la collega al suo token su blockchain, e ogni quota è registrata a nome del co-proprietario in un registro non falsificabile. Il risultato è un mercato tracciabile, trasparente e liquido — la tokenizzazione applicata a un settore che fino a oggi si basava su carta, fiducia e passaparola. Il servizio di notarizzazione dei token avviene su 4 differenti blockchain grazie al partner tecnologico B-Zero con il servizio Notarify.



Il lancio: campagna di crowdfunding su EvenFi dal 16 luglio

Per sostenere l'espansione della piattaforma, l'acquisizione di nuovi prodotti e le campagne di marketing e l’apertura della sede di Bari , Digital Invest srl ha scelto la via più coerente con il proprio DNA: il fintech.



Dal 16 luglio è aperta sul marketplace regolamentato EvenFi (it.evenfi.com) una campagna di lending crowdfunding con obiettivo tra 25.000 e 50.000 euro: un prestito ponte di 6 mesi al tasso del 7% annuo, in attesa dell'erogazione del contributo già deliberato dal Bando Tecnonidi della Regione Puglia (140.080 euro concessi). L'operazione è assistita da garanzia personale al 100% dello stesso Vincenzo Tedeschi, socio di maggioranza. E il lancio si fa anche prodotto: tutti i finanziatori persone fisiche riceveranno 20 euro di credito sul conto collezione Borseria , pronti da investire nella loro prima quota di una borsa di lusso. Chi finanzia la piattaforma ne diventa così, da subito, anche collezionista.



Chi è Vincenzo Tedeschi

Ingegnere elettronico al Politecnico di Bari con MBA al MIP del Politecnico di Milano, Tedeschi è considerato uno dei pionieri della finanza digitale in Italia e un esperto a livello europeo. È stato responsabile marketing di Eptatrading e di IWBANK (oggi Fideuram Direct), Direttore Generale di Binck Bank Italia della quale ha curato l’avvio delle attività in Italia e il successivo sviluppo e Amministratore Delegato di Directa SIM della quale ha curato il riposizionamento strategico da un operatore di nicchia per trader sofisticati, al pubblico degli investiori. In oltre venticinque anni di carriera ha contribuito a portare il trading online a milioni di risparmiatori italiani. Oggi, da founder e CEO di Digital Invest srl, applica la stessa ricetta — tecnologia, trasparenza, democratizzazione — a un asset che non passa mai di moda. "Ho passato la vita a rendere accessibili gli investimenti in Borsa. Ora rendo accessibili quelli in borse", commenta Tedeschi. "Una Birkin non teme i crolli dei listini e attraversa le generazioni. Con Borseria, il privilegio dei grandi collezionisti diventa alla portata di chiunque abbia 20 euro e buon gusto".



Il team

Al fianco di Tedeschi un team multidisciplinare: Maria Cristina Di Giore (client relationship, marketing e relazioni con la stampa) e Francesca De Barberis (sourcing e autenticazione). Insieme combinano competenze di finanza digitale, gestione clienti, prodotto e profonda conoscenza del mercato del lusso vintage.



Il modello di business

Borseria opera su tre linee: l' e-commerce di borse di lusso vintage autenticate (oltre 100 pezzi a catalogo dei principali brand), il collezionismo frazionato su Borseria Market e, in prospettiva, la sharing economy del lusso con borse in multiproprietà.

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