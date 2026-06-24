Germania, indice IFO di giugno sale, come previsto, a 85,6 punti
(Teleborsa) - Migliorano moderatamente le condizioni economiche in Germania, a giugno, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.
L'indice IFO si è attestato, come previsto a 85,6 punti rispetto agli 85 punti di maggio (rivisto da 84,9).
In modesto rialzo anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 84,1 punti dagli 83,9 precedenti (rivisto da 83,8), risultando tuttavia inferiore agli 85 stimati.
Bene anche l'indice sulle condizioni attuali, pari a 87 punti, al di sopra rispetto agli 86 del consensus e agli 86,1 di maggio.
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