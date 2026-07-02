Alperia, finanziamento con Banca europea per gli investimenti da 200 milioni

(Teleborsa) - Alperia e Banca europea per gli investimenti hanno sottoscritto un primo contratto di finanziamento per 200 milioni di euro.



L'operazione rientra nell’ambito di una erogazione di risorse fino a 345 milioni - si legge in una nota - a sostegno di un ampio programma di investimenti multisettoriale volto a rafforzare la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Alto Adige.



Il finanziamento, strutturato come Green Loan, mira a sostenere una serie di interventi volti a promuovere la riqualificazione e modernizzazione di impianti idroelettrici esistenti, il potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’espansione delle reti di teleriscaldamento, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e di inquinanti

atmosferici, rafforzando al contempo la sicurezza e l’affidabilità della fornitura di energia elettrica e calore.

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