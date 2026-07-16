Francoforte: andamento negativo per Aixtron
(Teleborsa) - Sottotono Aixtron, che passa di mano con un calo del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Aixtron segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,78 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,26. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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