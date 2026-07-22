Milano 14:05
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Dow Jones 21-lug
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Londra 14:05
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Francoforte: performance negativa per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Aixtron
Retrocede Aixtron, con un ribasso del 2,12%.
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