Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con un rialzo del 3,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Metlen Energy & Metals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,32 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,36. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```