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Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals
Scambia in profit la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che lievita del 3,04%.
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