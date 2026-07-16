Londra: in bella mostra Diploma

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,43%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diploma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario tecnico di Diploma mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 69,18 sterline con area di resistenza individuata a quota 71,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 67,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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