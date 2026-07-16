Londra: in calo SSE

(Teleborsa) - Pressione sul distributore inglese di elettricità e gas , che tratta con una perdita dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SSE , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di SSE mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,5 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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