Londra: scambi in positivo per SSE

(Teleborsa) - Bene il distributore inglese di elettricità e gas , con un rialzo dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SSE più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24,92 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24,47. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 24,21 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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