Madrid: performance negativa per Iberdrola

(Teleborsa) - Retrocede la utility spagnola , con un ribasso dell'1,84%.



L'andamento di Iberdrola nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,05 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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