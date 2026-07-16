New York: luce verde per General Mills

(Teleborsa) - Ottima performance per il venditore di prodotti alimentari di marca , che scambia in rialzo del 6,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a General Mills rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di General Mills mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 39,44 USD. Rischio di discesa fino a 37,77 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 41,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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