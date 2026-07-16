New York: Micron Technology scende verso 825,8 USD
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di microchip, che soffre con un calo del 6,96%.
Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 825,8 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 872,3. Il peggioramento di Micron Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 810,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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