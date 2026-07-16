New York: senza freni Cintas Corporation

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,71%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cintas Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cintas Corporation rispetto all'indice.





Tecnicamente, Cintas Corporation è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 198,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 214,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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