New York: senza freni Cintas Corporation
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cintas Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cintas Corporation rispetto all'indice.
Tecnicamente, Cintas Corporation è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 198,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 214,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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