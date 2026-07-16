Wells Fargo promuove Cintas a “Buy” e alza il target a 250 dollari: la banca finanzia anche l’acquisizione di UniFirst

(Teleborsa) - Wells Fargo ha aggiornato la propria valutazione su Cintas Corporation , portando il giudizio sul titolo a “Buy” e aumentando il prezzo obiettivo a 250 dollari per azione.



La revisione arriva mentre Cintas procede verso l’acquisizione della concorrente UniFirst Corporation, operazione dal valore strategico che punta a rafforzare la posizione dell’azienda nel settore dei servizi per uniformi e forniture aziendali.



Wells Fargo parteciperà inoltre al finanziamento dell’operazione attraverso una quota del bridge loan da 2,85 miliardi di dollari destinato a sostenere l'acquisizione.



L’istituto vede nell’operazione un potenziale catalizzatore per la crescita futura di Cintas, grazie alle possibili sinergie e all’espansione della base clienti. L’aumento del target price riflette quindi una maggiore fiducia nella capacità della società di creare valore dopo l’integrazione di UniFirst.



A Wall Street il titolo Cintas Corporation è effervescente e scambia con una performance decisamente positiva del 7,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del leader americano nella produzione di uniformi da lavoro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cintas Corporation rispetto all'indice.



Il quadro tecnico di breve periodo di Cintas Corporation mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 209,4 USD. Rischio di discesa fino a 199,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 219,1.

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