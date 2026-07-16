Milano 16:31
52.088 -0,62%
Nasdaq 16:31
29.265 -0,81%
Dow Jones 16:31
52.752 +0,18%
Londra 16:32
10.514 -0,02%
Francoforte 16:31
24.780 -0,88%

Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto media dell'Italia
Lieve aumento per l'indice media italiano, che si porta a 9.100,17 punti.
Condividi
```