Milano
16:00
52.653
-0,40%
Nasdaq
16:00
29.638
+0,17%
Dow Jones
16:00
52.698
+0,36%
Londra
16:00
10.535
+0,05%
Francoforte
16:00
25.007
-0,56%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 16.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 luglio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove in retromarcia l'
indice media italiano
, che scivola a 8.995,94 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: brusca correzione per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: seduta molto difficile per il comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-0,12%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto media dell'Italia
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia si muove verso il basso
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto media dell'Italia
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto