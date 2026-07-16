Milano 14:25
51.951 -0,88%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 14:25
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Prezzi consumo Italia (YoY) in giugno

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Prezzi consumo Italia (YoY) in giugno
Italia, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +3%, in calo rispetto al precedente +3,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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